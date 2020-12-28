В агентстві сподіваються, що наступного року Рада остаточно ухвалить відповідний законопроект.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції припускають, що Єдиний портал для повідомлення про корупцію запрацює до кінця 2021 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач.

За його словами, цьогоріч відомство вперше з початку роботи внесло приписи, які загальнообов'язкові до виконання, щодо порушення права викривача на конфіденційність і трудових прав викривача.

За результатами цих приписів викривачів було відновлено на посадах.

Деркач зазначив, що у НАЗК сподіваються, що наступного року парламент у другому читанні ухвалить законопроект, який передбачає створення Єдиного порталу для повідомлення про корупцію, оскільки наразі громадянам не зовсім зрозуміло, до якого саме органу звертатися з повідомленнями про корупцію.

Він уточнив, над концепцією порталу у НАЗК вже працюють і планують, що до кінця 2021 року його буде запущено.

Крім того, як розповів керівник Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Василь Луцик, створення цього порталу спостить роботу антикорупційних органів, оскільки зараз кожен з них зобов’язаний створити окремий портал для повідомлення про корупцію.

“Створення цих каналів є дуже коштовним для державного органу, і з метою мінімізації витрат з держбюджету було вирішено створити єдину централізовану систему, через яку громадянин може зайти та повідомити про корупцію у будь-якому органі, а це повідомлення автоматично потрапить до того органу, який має компетенцію для його розгляду”, - пояснив він.

За словами Луцика, завдяки створенню такого порталу органи не зможуть приховувати повідомлення про корупцію, а також це надасть можливість НАЗК вести загальний контроль за кількістю повідомлень та дотримання строків їх розгляду.

Крім того, за допомогою цього порталу людина також зможе отримати статус викривача.

Керівник департаменту також повідомив, що нині у проваджені НАЗК перебуває 70 судових справ, в яких агентство здійснює супровід та виступає як третя особа на стороні викривачів, а ще у 30 справах вимоги викривачів задоволені.

Як додав керівник профільного департаменту НАЗК, через рішення Конституційного суду була заблокована й більшість повноважень НАЗК у роботі з викривачами та повідомленнями від них.

“Через рішення Конституційного суду більшість повноважень НАЗК неможливо було здійснювати. Що стосується викривачів, то тут питання двояке, оскільки деякі повноваження НАЗК були заблоковані, деякі повноваження ми формально могли виконувати, але не могли використовувати певні механізми та інструменти через таке рішення КСУ”, - додав Деркач.

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Автор: Антоніна Доломанжи