В ДСНС закликали громадян ввімкнути функцію отримання повідомлень, бо наразі це вкрай важливо.

Система оповіщення від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, окрім повітряних тривог, повідомлятиме про небезпеку природного, екологічного та техногенного характеру.

Про це повідомив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

"Система сповіщення буде працювати не тільки під час повітряних тривог, але і під час небезпек природного, екологічного та техногенного характеру. Вона важлива і показує свою ефективність в країнах Заходу", - сказав він.

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Хорунжий закликав громадян ввімкнути функцію отримання повідомлень, бо наразі це вкрай важливо.

Також система буде давати короткі поради щодо того, як себе вести під час тої чи іншої небезпеки.

Оповіщення ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня було завершено тестування нової системи інформування населення надзвичайні ситуації Cell Broadcast за допомогою мобільних телефонів. Надалі система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання українцям сигналів про загрози.

ДСНС планує забезпечити сповіщення не менш ніж 90% громадян.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію доставляються на телефони миттєво навіть за умови поганого зв’язку.

У 2021 році впровадження цієї системи в Україні оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи. Завдяки партнерам ДСНС проект реалізовано безкоштовно.

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