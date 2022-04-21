ДСНС тестує систему екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell broadcast.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами "Київстар", Vodafone, lifecell тестують систему екстрених оповіщень населення з використанням технології Cell broadcast.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку в Telegram-каналі.

"ДСНС спільно з мобільними операторами "Київстар", Vodafone, lifecell продовжує розгортання системи оповіщення з використанням технології Cell broadcast. Зараз проводиться тестування екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell broadcast", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке оповіщення використовуватиметься для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовності дій у цих ситуаціях.

У Держспецзв'язку зазначили, що протягом періоду тестувань на екрані телефону абонентів мобільних операторів "Київстар", Vodafone, lifecell можуть з'являтися повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, яке буде супроводжуватися гучним сигналом.

"Про закінчення тестового періоду і запуск системи абонентів буде додатково повідомлено", - додали в повідомленні.

Довідка УНІАН. Cell Broadcast - функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різну інформацію, яка може бути показана на дисплеї мобільного телефону.