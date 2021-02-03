Всупереч рішенню Київради про створення парку на ділянці по вул. Генерала Жмаченка, 20 у Києві, компанія «Інтергал-Буд» планує її забудувати житлом.

Про це стало відомо від архітектурного бюро AB ARCHSENAL, яке оприлюднило ролик з візуалізацією проекту.

З відео стає очевидним, що всі запевнення в збереженні парку-обман. Комплекс розташований в самій густій частині соснового лісу, а на решті частини зеленої зони розміщені допоміжні споруди, паркінг, спортмайданчики.

Фактично вздовж вулиці Генерала Жмаченка по протяжності всієї ділянки показаний житловий комплекс висотою у 27 поверхів, що нагадує своєю конструкцією суцільну китайську стіну.

Місцеві жителі три роки домагалися присвоєння статусу парку ділянці на Жмаченка, 20 і продовжують активно його захищати, створивши громадську організацію «Парк Жмаченка». На своїй сторінці у Фейсбук вони вимагають від міської влади виконати рішення Київради про створення парку - привести у відповідність земельну документацію, демонтувати паркан і незаконні будови та провести благоустрій території.

«Цей проект виглядає вельми нереалістично, особливо якщо дивитися на нього з точки зору збереження дерев. Для виконання будівництва з несучими колонами як на візуалізації, необхідно вбити величезну кількість паль під фундамент, розрити на 10 метрів котлован і залити фундаментну плиту, - говорить експерт з урбаністики Анатолій Гаврильцев. - Такий підхід явно суперечить спробам переконати суспільство, що при будівництві пріоритетом для забудовника буде збереження дерев. Хоча б з точки зору того, що неможливо уявити бурову, яка «акуратно» вбиває палі між деревами. Вона повністю знищить всі зелені насадження у всьому парку. Крім того, потрібно врахувати, що ті дерева, які зображені зростаючими біля будинку, згідно пожежним нормам, також будуть вирізані. Всі 1000 сосен підуть під сокиру на догоду будівництва цієї китайської стіни Зубика».

Крім того, активісти закликають Господарський суд м.Києва, в якому зараз формальний замовник будівництва Релігійна громада Християнська надія та «Інтергал-Буд» намагаються отримати право на забудову соснового лісу, прийняти законне рішення і не відбирати парк у киян.

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Автор: УНІАН