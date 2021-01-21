Президент доручив Кабміну терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин трагедії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу у приватному будинку для літніх людей у Харкові, доручивши Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації та з’ясувати причин трагедії.

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«Страшна трагедія у Харкові. Через пожежу в будинку для літніх людей є загиблі та потерпілі. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих. Ми всі молимося, щоб не було більше», – зазначив Зеленський.

Він доручив Кабміну терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому. А міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

«Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття», – додав Зеленський.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: що ще відомо

Пожежа виникла на вулиці Нижня Гиївська у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

У ДСНС повідомили про 15 загиблих та 5 постраждалих.

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Автор: Катерина Шварц