Пожежа охопила площу в 100 квадратних метрів.

На вулиці Нижня Гиївська в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей. Повідомляється про 15 загиблих та 5 постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України. Пожежа охопила площу в 100 кв.м. До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 од. техніки.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

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Автор: Дмитро Захаров