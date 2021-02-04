Вказані медзаклади області перевірять на предмет дотримання правил пожежної безпеки.

У Запорізькій області через пожежу в інфекційній лікарні перевірять усі медичні заклади, які приймають хворих на COVID-19.

Читайте такожПожежа в COVID-лікарні Запоріжжя: 5 лютого в області оголосили днем жалобиПро це повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації. Зазначається, що ОДА створює комісію для розслідування пожежі в інфекційній лікарні, яка має з'ясувати причини трагедії.

«Найближчим часом всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет дотримання правил пожежної безпеки», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що на момент інциденту в медичному закладі перебувало 29 хворих, в тому числі 10 – у реанімації.

Пожежа в лікарні в Запоріжжі: деталі:

У ніч на 4 лютого у Запоріжжі внаслідок пожежі у реанімації обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, загинули троє пацієнтів та лікар, ще двоє постраждали.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

5 лютого у Запорізькій області оголошено днем жалоби за чотирма загиблими у пожежі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська