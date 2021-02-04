Нагадаємо, внаслідок пожежі загинули три пацієнтки і молода лікар-анестезіолог.

Внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі загинули чотири людини. Названо їхні імена.

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​​​​​​Як передають vesti.ua, при пожежі загинули: Захарова Ніна Іванівна, 1952 року народження, проживала в Запоріжжі.

Поплавка Валентина Іванівна, 1945 року народження, проживала в Запоріжжі.

Вагіна Майя Соломонівна, 1930 року народження, проживала в Запоріжжі.

Глива Ольга Сергіївна, 1994 року народження, лікар-анестезіолог КНП "ОІКЛ" СОЖ.

Ще три людини постраждали, серед яких два лікарі.

Що відомо про загиблого лікаря Ольгу Гливу

Однією з жертв трагічної пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя стала 26-річна Ольга Глива - лікар-анестезіолог, яка тільки минулого року закінчила інтернатуру.

Колеги Ольги розповідають, що вона була розумною, сильною і життєрадісною дівчиною. Закінчила університет з відзнакою, володіла німецькою мовою.

Після початку пандемії працювала в реанімації з важкими хворими, віддавала роботі всю себе. Іноді відпрацьовувала кілька діб поспіль без відпочинку.

Пожежа в лікарні в Запоріжжі: деталі

У ніч на 4 лютого на першому поверсі нового корпусу обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя сталася пожежа.

За попередньою інформацією загоряння виникло в одній з палат реанімаційного відділення.

Рятувальники виявили тіла 4 осіб, з яких - один медичний працівник.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

Президент Володимир Зеленський вже висловив співчуття рідним загиблих.

У Запорізькій області 5 лютого оголосили жалобу за жертвами пожежі.

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Автор: УНІАН