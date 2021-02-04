Внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі загинули чотири людини. Названо їхні імена.
Читайте такожПожежа в COVID-лікарні Запоріжжя: 5 лютого в області оголосили днем жалобиПід час загоряння вони перебували в реанімаційному блоці. Троє пацієнтів були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
Як передають vesti.ua, при пожежі загинули: Захарова Ніна Іванівна, 1952 року народження, проживала в Запоріжжі.
Поплавка Валентина Іванівна, 1945 року народження, проживала в Запоріжжі.
Вагіна Майя Соломонівна, 1930 року народження, проживала в Запоріжжі.
Глива Ольга Сергіївна, 1994 року народження, лікар-анестезіолог КНП "ОІКЛ" СОЖ.
Ще три людини постраждали, серед яких два лікарі.
Що відомо про загиблого лікаря Ольгу Гливу
Однією з жертв трагічної пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя стала 26-річна Ольга Глива - лікар-анестезіолог, яка тільки минулого року закінчила інтернатуру.
Колеги Ольги розповідають, що вона була розумною, сильною і життєрадісною дівчиною. Закінчила університет з відзнакою, володіла німецькою мовою.
Після початку пандемії працювала в реанімації з важкими хворими, віддавала роботі всю себе. Іноді відпрацьовувала кілька діб поспіль без відпочинку.
Пожежа в лікарні в Запоріжжі: деталі
- У ніч на 4 лютого на першому поверсі нового корпусу обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя сталася пожежа.
- За попередньою інформацією загоряння виникло в одній з палат реанімаційного відділення.
- Рятувальники виявили тіла 4 осіб, з яких - один медичний працівник.
- Поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").
- Президент Володимир Зеленський вже висловив співчуття рідним загиблих.
- У Запорізькій області 5 лютого оголосили жалобу за жертвами пожежі.
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