Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих під час пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні в ніч на 4 лютого.
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Відповідна заява з реакцією на трагедію з’явилась в офіційному Telegram-каналі Офісу президента.
«Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому», – зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що вже за його дорученням на місце трагедії вилетів глава МОЗ Максим Степанов і перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.
Пожежа в лікарні Запоріжжя: що відомо станом на ранок
3 лютого о 23:25 у Запоріжжі по Гвардійському бульвару, 142, на території інфекційної лікарні виникла пожежа. Осередок загорання знаходився на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу. Полум’я вдалося приборкати о 00:19.
Наразі відомо про чотирьох загиблих і двох постраждалих. Сімох вдалося евакуювати.
Правоохоронці відкрили справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, серед загиблих – троє інфікованих COVID-19 пацієнток віком від 64 до 71 року та 26-річний анестезіолог. Загиблі перебували на момент займання в інфекційному боксі, хворі були під апаратами штучної вентиляції легень.
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