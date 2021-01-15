Під будівлею будинку культури також помітили "озброєних" людей / фото Telegram Los Solomas Київ
У п'ятницю, 15 січня, жителі Києва помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури на проспекті Валерія Лобановського, 115.
Як повідомили Obozrevatel у патрульній поліції Києва, в цій будівлі зніматимуть кіно про АТО на Донбасі.
Перші знімки терористичних прапорів на будинку культури з'явилися в міських Telegram-каналах.
"Перед входом висить два прапори "ДНР", близько 20 осіб з автоматами розвантажують військову вантажівку, ящики заносять в приміщення!"- розповів очевидець.
фото Telegram Los Solomas Київ
фото Telegram Los Solomas Київ
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