На будинку культури в Києві помітили прапори "ДНР": у поліції дали пояснення (фото)

У патрульній поліції Києва заспокоїли жителів столиці, пояснивши, що в цій будівлі будуть знімати кіно про АТО на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter