Під будівлею будинку культури також помітили "озброєних" людей / фото Telegram Los Solomas Київ

У п'ятницю, 15 січня, жителі Києва помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури на проспекті Валерія Лобановського, 115.

Як повідомили Obozrevatel у патрульній поліції Києва, в цій будівлі зніматимуть кіно про АТО на Донбасі.

Перші знімки терористичних прапорів на будинку культури з'явилися в міських Telegram-каналах.

"Перед входом висить два прапори "ДНР", близько 20 осіб з автоматами розвантажують військову вантажівку, ящики заносять в приміщення!"- розповів очевидець.

фото Telegram Los Solomas Київ
фото Telegram Los Solomas Київ

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Автор: Денис Прядко