В українську делегацію увійшли представники "Жовтої стрічки", мер Мелітополя, співробітники ДСНС, парамедик Паєвська та інші.

Головну правозахисну нагороду Європейського Союзу вручили хороброму народу України. Премію імені Сахарова у будівлі Європарламенту в Страсбурзі отримала українська делегація.

На самому початку виступила глава Європейського парламенту Роберта Мецола, яка нагадала про лауреатів минулих років. Пізніше слово взяв президент України Володимиру Зеленському. Він розповів про боротьбу українців проти російських окупантів.

Крім того, в Європарламенті вшанували хвилиною мовчання загиблих українців у війні проти України.

Варто зазначити, що від імені українського народу премію вручили парамедику Юлії Паєвській, керівнику Центру суспільних свобод Олександрі Матвійчук, меру Мелітополя Івану Федорову, який побував у російському полоні, рятувальникам, а також представникам руху "Жовта стрічка", члени якої ведуть партизанську війну на тимчасово окупованих територіях України.

Премія Сахарова - що відомо

Європарламент з 1988 року вручає премію імієні Сахарова особам і організаціям, які борються за права людини і основоположні свободи.

Так, у вересні поточного року запропонували присудити премію Сахарова українському народу і президенту Володимиру Зеленському "за свободу думки".

19 жовтня в Європарламенті оголосили, що премію Сахарова "За свободу думки" отримав "сміливий народ України в особі президента Володимира Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства".

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