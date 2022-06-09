Президент зазначив, що сприймає нагороду як відзнаку для всього народу України.

Президент Володимир Зеленський був відзначений у Нью-Йорку премією "Легенда лідерства" (Legend Lidership Award), якою удостоюють світових лідерів, які залишають спадщину, що надихає, виявили героїзм та вплинули на культури, галузі чи країни.

Як повідомили в Офісі глави української держави, про це було оголошено під час зустрічі Yale CEO Summit (Саміт генеральних директорів компаній Єлю), у якій Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції.

Зазначається, що президент України подякував за цю нагороду й зазначив, що сприймає її як відзнаку для всього українського народу.

Нагороду для глави держави у Нью-Йорку отримав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

В ОП повідомили, що цьогоріч Yale CEO Summit об’єднав 100 топ-менеджерів глобальних компаній, а також провідних учених з американських університетів, зокрема Єльського, Гарвардського та Колумбійського.

Глава держави подякував американському народові, бізнесу та державі за підтримку України.

На його переконання, саме завдяки об’єднанню світової спільноти відбувається спільна протидія агресору, зокрема через запровадження санкцій, надання Україні зброї, політичної та економічної підтримки тощо.

Водночас Зеленський наголосив, що війна в Україні триває, і світ має про це пам’ятати.

Раніше стало відомо, що Володимира Зеленського відзначили європейською премією Карла Великого. Цією премією, зокрема, відзначали британського державного діяча Вінстона Черчіля та Папу Римського Івана-Павла ІІ.

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