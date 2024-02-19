Любителі "пікселя" заплатили за подорож від 5 до 6 тисяч доларів.

На Одещині затримали перевізника та його пасажирів-ухилянтів, які перевдягнулися у військову форму. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонники Білгород-Дністровського загону на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені зупинили 41-річного водія, який намагався підвезти до кордону двох чоловіків.

"Пасажири, мешканці Чернігівської та Полтавської областей, пропозицію надання "туристичних" послуг з доставлення до Молдови відшукали через своїх знайомих. Окрім інструкцій та маршруту руху, щоб збити з пантелику правоохоронців, їм порадили переодягнутись у військовий однострій. Сам водій теж вдягнув військовий камуфляж", - розповіли у ДПСУ.

За ці послуги кожен з клієнтів мав сплатити "співробітникам туроператора" від 5 до 6 тисяч доларів США.

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На любителів стилю мілітарі складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Щодо перевізника – відносно нього направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затримання ухилянтів на кордоні

На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон. Інцидент трапився у ніч з 15 на 16 лютого - до рятувальників звернулися представники Чопського прикордонного загону з проханням надати допомогу двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки.

Йшлося, що чоловіки здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було.

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