Школярка не змогла пояснити причини своєї поведінки.

На Херсонщині поліцейські склали протокол на 16-річну ученицю коледжу, яка чинила булінг щодо вчителів.

Читайте такожЗеленський дозволив чоловікам брати відпустку при народженні дитиниПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Зазначається, що в поліцію надійшло колективне звернення від адміністрації одного з навчальних закладів Каховського району. Педагогічний колектив просив вплинути на поведінку 16-річної учениці, яка принижувала гідність вчителів перед іншими дітьми та підбурювала учнів на негідну поведінку.

На звернення відреагували працівники ювенальної превенції, які поспілкувалися і з керівництвом навчального закладу, і з самою дівчинкою, її рідними та однокласниками.

«Зі слів вчителів, учениця на усі зауваження реагувала зухвало, принижувала гідність викладачів перед іншими учнями, висловлювала неповагу до дорослих, ігнорувала прохання вчителів, провокувала суперечки. Це негативно впливало на здоров’я та моральний стан викладачів. Адміністрація проводила з дівчинкою виховну роботу, але це ніяк на неї не вплинуло», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, однокласники дівчини розповіли поліцейському, що їм спокійніше та легше навчатися, коли дівчина відсутня на уроках. Зі слів дітей, усіма своїми діями вона висловлює неповагу до вчителів.

«Ювенальний поліцейський спілкувався з неповнолітньою у присутності її тітки. Дівчина не змогла пояснити причини своєї поведінки, але обіцяла виправитися. У відношенні 16-річної учениці був складений адміністративний протокол щодо булінгу стосовно вчителів», - заявили в поліції і додали, що для корекції поведінки дівчини її рідним порадили звернутися до психолога.

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Автор: Світлана Макринська