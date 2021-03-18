На багатьох вулицях Києва сьогодні спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Станом на ранок, 18 березня, у центрі та околицях Києва спостерігаються численні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

Читайте такожПідозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної Марії Борисової (відео, документ)

Рух ускладнений на мостах у напрямку правого берега – Метро в районі Гідропарку, Патона та Південному.

На виїздах з лівого у напрямку правого берега ущільнений автомобільний трафік по проспекту Соборності та Миколи Бажана. ДТП зупинила рух на Дніпровській набережній.

Через потік транспорту майже «завмерли» Набережне шосе (в районі виїзду з моста Метро), в’їзд на Гаванський міст у бік Набережно-Рибальської, одна з ділянок Набережно-Хрещатицької.

Найбільше заторів – на шляхах в центрі Києва. Через ущільнений трафік «почервонів» рух проспектами Перемоги та Степана Бандери.

Рух на Семена Скляренка через дві аварії та ремонтні роботи уповільнений. Затори, крім того, утворилися на Садовій, Михайла Грушевського, Липській, Інститутській, Алеї Героїв Небесної Сотні, Шовковичній, Володимирській, Богдана Хмельницького, В’ячеслава Липинського, Басейній, Бессарабській площі, Пушкінській, Мечникова, Московській, Володимирському узвозі, Нижньому та Верхньому валах.

На Кловському узвозі та вулиці Почайнинській рух перекрито.

Також затори спостерігаються на в’їздах до Києва. Зокрема, об’їзній дорозі та прилеглих ділянок проспекту Перемоги, через що рух уповільнений по один бік дороги Академіка Палладіна.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвий рецепт столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

Головні новини України та світу на ранок 18 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська