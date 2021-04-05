Відсьогодні в Києві скористатися громадським транспортом можна лише за наявності спеціального пропуску.

Вранці в понеділок, 5 квітня, в Києві повсюдно утворилися багатокілометрові пробки.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на мостах

На всіх мостах через Дніпро утворилися затори. Найважча ситуація на Північному мосту, тут на в'їзді на міст з боку Троєщини сталося відразу дві ДТП.

Традиційно затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів.

Затори на правому березі

На правому березі заблоковані основні магістралі. Так відразу три ДТП в районі с.м. "Житомирська" і "Святошин" спровокували багатокілометровий затор на пр. Перемоги в обидві сторони. Також множинні ДТП спровокували проблеми з трафіком в обидві сторони на Кільцевій.

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"Червоними" від заторів стали пр. Курбаса, пр. Любомира Гузара, вул. Теліги, вул. Вадима Гетьмана, вул. Щербаківського, вул. Скляренка, пр. Степана Бандери, пр. Валерія Лобановського та Голосіївський проспект у бік центру.

Паралізовано рух на Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській.

Ситуація на Лівому березі

На Лівому березі затори утворилися на в'їздах на мости.

На Броварському проспекті тягучка починається задовго до с. м. "Лісова". Також від заторів стали "червоними" пр. Перова, пр. Визволителів, вул. Миропільська, вул. Братиславська, пр. Гагаріна та пр. Соборності.

Багатокілометровий затор утворився на пр. Бажана в бік Правого берега. Тут труднощі з трафіком спостерігаються від с.м. "Вирлиця" і до Південного мосту.

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Автор: Катерина Лиманська