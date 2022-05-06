Федір Шандор наразі несе службу в батальйоні тероборони.

Професор Ужгородського національного університету Федір Шандор не покинув викладацьку справу й читає лекції своїм студентам просто з окопів.

Про це повідомив у Facebook Віктор Щадей та оприлюднив відповідне фото.

"У перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ Федір Шандор читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам. Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна)))", - написав Щадей, який служить з Шандором в одному відділенні..

У перший же день війни Шандор Федір Федорович прийшов у воєнкомат і наразі несе службу в батальйоні тероборони. Зараз він - на Сході України.

"Маю точний інсайд: в його блокноті за ці два місяці вже записано багато цікавих ідей для Закарпаття, які ми неодмінно реалізуємо після війни", - додав Щадей.

Фото викладача в окопі помітив й міністр культури Олександр Ткаченко.

Дистанційна освіта в Україні переходить на новий рівень. Просто ужгородський професор Федір Шандор просто проводить пари з окопів на сході України. Як тобі таке, Ілон Маск? Знаю Федора особисто, дуже пишаюсь цим", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, в Ужгороді прикордонники затримали "мільйонера", який перелазив через паркан у Словаччину.

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