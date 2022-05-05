Незаконна іноземна валюта наразі вилучена до рішення суду.

В Ужгороді затримали українця, який намагався перемістити через кордон зі Словаччиною валюту на майже мільйон гривень.

Про це йдеться у повідомленні Закарпатської митниці.

"Інспектори-оперативники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці склали протокол відносно громадянина України, який в обхід законодавства намагався перемістити через українсько-словацький кордон іноземну валюту на загальну суму майже мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Випадок трапився нещодавно у межах прикордонного району Ужгорода.

"32-річний житель Кіровоградщини був затриманий при спробі подолання загороджувального паркану інженерних споруд у напрямку кордону України в Словаччину. Ця ділянка державного кордону знаходиться поза межами розташування пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке"", - розповідають у митниці.

Під час здійснення огляду особистих речей чоловіка виявлено іноземну валюту в кількості 31 100 доларів США, що еквівалентно майже мільйону гривень.

"Порушник відмовився пояснювати про незаконне переміщення вищевказаних валютних коштів. Таким чином, наш співвітчизник вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України – поза митним контролем валютних коштів, що за курсом НБУ становить понад 909 тис грн. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 482 Митного кодексу України. Незаконна іноземна валюта наразі вилучена до рішення суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомив міський голова Богдан Андріїв.

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