Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняє, що ситуація з наявністю пального у місті буде врегульована до кінця місяця.

У столиці поки не підвищуватимуть плату за проїзд у комунальному громадському транспорті.

Про це перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"При підвищенні плати за проїзд ми також будемо враховувати питання платоспроможності людей, які користуються громадським транспортом. Поки що прийнято рішення не повертатися до підняття тарифу. Ми постійно моніторимо цю ситуацію", - сказав він.

Поворозник зауважив, що завдяки поверненню оплати за проїзд з 16 травня міська влада відстежує, на які маршрути є попит і коригує завантаження транспорту.

Також перший заступник голови КМДА запевняє, що ситуація з наявністю пального у столиці буде врегульована до кінця місяця.

"На сьогодні з’являється все більше АЗС, які відпускають бензин і за готівку. Тому я впевнений і хочу сподіватися, що ми до кінця місяця питання з пальним взагалі піде з порядку денного", - сказав Поворозник.

За його словами, для комунального транспорту у Києві був створений відповідний резерв пального, тому "Київпастранс" не відчуває браку пального.

Як повідомляв УНІАН, з 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Ціна лишилася на рівні 8 грн за разову поїздку. Сплатити за проїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні застосунки та мобільний додаток "Київ цифровий".

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