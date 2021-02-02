Київська міська прокуратура в рамках перевірки інформації про можливе вчинення кримінальних правопорушень посадовцями Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" відкрила кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на інформаційний запит.

Ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - це "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою". Вона передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Кримінальне провадження №42021100000000033 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2021.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше Рахункова палата в рамках аудиту виявила факти порушень посадовими особами "Інваспорту" закону "Про публічні закупівлі" при проведені закупівель, а також факти непрозорого використання посадовцями "Інваспорту" бюджетних коштів у обсязі 268 млн гривень.

Крім того, журналісти в рамках власного розслідування встановили, що "Інваспорт" закуповував товари та послуги за завищеними цінами у афільованих компаній

Також за даними журналістів є ознаки правопорушень і в діяльності Національного комітету спорту інвалідів України, який очолює Володимир Сушкевич. Зокрема, розташований в Євпаторії Національний центр параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів" Національного комітету спорту інвалідів України після анексії Криму Росією був перереєстрований на території РФ, продовжує провадити господарську діяльність і сплачувати податки у бюджет країни-агресора.

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Автор: УНІАН