Сьогодні в центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема, й під будівлею Верховної Ради.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії взяли під посилену охорону центр столиці у зв’язку з проведенням масових акцій.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

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«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Акція підприємців в центрі Києва

Сьогодні близько 9:00 патрульна поліція Києва повідомила, що учасники акції протесту, що триває в урядовому кварталі, перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Під Радою відбулися сутички між мітингарями і поліцією.

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Автор: Інна Андаліцька