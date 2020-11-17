Водіям радять об'їжджати вулицю Грушевського.

Рух вулицею Михайла Грушевського у столиці вранці у вівторок, 17 листопада, перекрили мітингувальники. Читайте такожНа межі закриття: у Рівному підприємці протестують проти карантину вихідного дня (фото, відео)

"Грушевського перекрита в обох напрямках мітингувальниками", - повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

Про мітинг у центрі Києва повідомляє й Telegram-канал "Київ Оперативний" та радить водіям об'їжджати вулицю Грушевського.

Як можна побачити на опублікованому відео, учасники акції ходять з прапорами руху на захист фізичних осіб-підприємців з написами Save ФОП.

Одна з причин акції — мітингувальники виступають за скасовування карантину вихідного дня.

Сьогодні в Києві біля Кабінету міністрів України розпочалася акція протесту "Кабмін на карантин!", що організована об'єднанням підприємців "Рада Міст Захист ФОП". В акції беруть участь підприємці мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднання і асоціації з усієї України.

Затори в центрі Києва: карта

Карантин вихідного дня

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників та працівників «забороненого» на вихідні бізесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

У Верховній Раді рекомендують уряду пом'якшити обмеження карантину вихідного дня.

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Автор: Ольга Робейко