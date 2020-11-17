Рух вулицею Михайла Грушевського у столиці вранці у вівторок, 17 листопада, перекрили мітингувальники. Читайте такожНа межі закриття: у Рівному підприємці протестують проти карантину вихідного дня (фото, відео)
"Грушевського перекрита в обох напрямках мітингувальниками", - повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".
Про мітинг у центрі Києва повідомляє й Telegram-канал "Київ Оперативний" та радить водіям об'їжджати вулицю Грушевського.
Як можна побачити на опублікованому відео, учасники акції ходять з прапорами руху на захист фізичних осіб-підприємців з написами Save ФОП.
Одна з причин акції — мітингувальники виступають за скасовування карантину вихідного дня.
Сьогодні в Києві біля Кабінету міністрів України розпочалася акція протесту "Кабмін на карантин!", що організована об'єднанням підприємців "Рада Міст Захист ФОП". В акції беруть участь підприємці мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднання і асоціації з усієї України.
Затори в центрі Києва: карта
Карантин вихідного дня
- У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
- Це викликало невдоволення серед власників та працівників «забороненого» на вихідні бізесу.
- Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.
У Верховній Раді рекомендують уряду пом'якшити обмеження карантину вихідного дня.
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