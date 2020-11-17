Декількох учасників невдалого штурму парламенту затримала поліція.

Підприємці, які сьогодні протестували біля стін Верховної Ради, завершили акцію і почали розходитись.

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Як передає кореспондент УНІАН, сталося це після того, як вони почули, що законопроект про відтермінування обов'язкового введення касових апаратів розглянуть у парламенті 4 грудня.

Також протестувальники вирішили поставити на паузу протести до того дня.

Кількох учасників невдалого штурму Верховної Ради затримала поліція.

Що відомо про протести 17 листопада

Сьогодні фізособи-підприємці проводили біля Верховної Ради багатотисячний мітинг з вимогою скасувати фіскалізацію бізнесу, а також скасувати карантин вихідного дня.

4 листопада парламент не зміг ухвалити законопроект, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав‘ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Богдан Слуцький