Протести ФОПів - підприємці пообіцяли повернутися вже у грудні / REUTERS
Підприємці, які сьогодні протестували біля стін Верховної Ради, завершили акцію і почали розходитись.
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Як передає кореспондент УНІАН, сталося це після того, як вони почули, що законопроект про відтермінування обов'язкового введення касових апаратів розглянуть у парламенті 4 грудня.
Також протестувальники вирішили поставити на паузу протести до того дня.
Кількох учасників невдалого штурму Верховної Ради затримала поліція.
Що відомо про протести 17 листопада
- Сьогодні фізособи-підприємці проводили біля Верховної Ради багатотисячний мітинг з вимогою скасувати фіскалізацію бізнесу, а також скасувати карантин вихідного дня.
- 4 листопада парламент не зміг ухвалити законопроект, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.
- Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав‘ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.
- Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.
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