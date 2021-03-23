За даними МВС, дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Найближчим часом повідомлення про підозру отримають ще кілька активних учасників акції, що відбулася 20 березня біля Офісу президента України на вулиці Банковій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"На цей час процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом вони будуть вручені. Також слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під ОПУ 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСуд обрав запобіжний захід активісту, затриманому за биття скла в Офісі президента

В МВС зазначили, що акція не мала мирного формату.

"Попри те, що традиційно на місці проведення заходу працювали співробітники діалогу, учасники не реагували на їхні заклики дотримуватися чинного законодавства. Адже організатори заздалегідь планували спровокувати зіткнення з правоохоронцями і, як наслідок, застосування сили при припиненні правопорушень. Утім жодних протистоянь не відбулося. Ні поліцейські, ні учасники акції не отримали тілесних ушкоджень", - додали у відомстві.

Що цьому передувало

Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в хуліганських діях на Банковій 20 березня Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд).

Сьогодні, 23 березня, за ч. 4 ст. 296 повідомили про підозру ще одному учаснику акції, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.

Протести на Банковій через вирок Стерненку

20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка.

Протестувальники закликали до справедливості щодо його ув'язнення, палили фаєри і кидали шумові гранати. Крім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також протестувальники розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!".

За попередніми оцінками, вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 млн грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька