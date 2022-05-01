Агітаційні снаряди росіян, знайдені в Чернігові, містили пропагандистські листівки часів чеченської війни.

Російські окупанти скидали на Чернігів і околиці агітаційні снаряди з пропагандистськими листівками часів другої чеченської війни.

Про це повідомив український блогер Антон Птушкін, опублікувавши у себе в Facebook фото такої "агітки" і снаряд від неї.

""Громадяни Чеченської Республіки!" Так починається листівка з агітаційного снаряда (червона штука на тлі), яким російська армія стріляла по Чернігову і його околицях", - зазначив Птушкін.

У тексті російської листівки жителям Чечні кажуть, що їх нібито "намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами" і "змусити захищати чужі" для них інтереси. Ще російські окупанти додають, що "мирне життя краще, ніж війна".

"Я не знаю, як снаряди, часів Другої чеченської війни опинилися в Україні, але рекомендую почитати текст. Це сюр якийсь", - додав Птушкін.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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