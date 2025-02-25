У заяві сказано, що під час воєнного стану вибори в Україні неможливі.

Верховна Рада України підтримала "Заяву про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації". Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

"З другої спроби все ж таки проголосували сьогодні 13041 Постанову про демократію (і підтримку Зеленського і майбутні вибори). Це ту, яку вчора провалили… Юридична назва: "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ", - повідомив він.

За його словами, сьогодні її підтримало 268 народних депутатів України.

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Железняк зазначає, що ВРУ в заяві наголошує, що саме Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

Також сказано, що щойно на території України буде забезпечено всеосяжний, справедливий і сталий мир, то ВРУ оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

Сказано, що Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах і його мандат не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою України.

Парламент України звертає увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

Заява про підтримку демократії в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 лютого, Верховна Рада провалила голосування за постанову про демократію в умовах війни. За проєкт постанови №13039, яким передбачено підтримання Заяви Верховної Ради України щодо підтримки демократії в Україні в умовах агресії РФ, проголосувало лише 218 народних депутатів, а для результативного рішення необхідно щонайменше 226 голосів нардепів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у заяві після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії заявив, що в Україні мають відбутися вибори. При цьому сказав, що рейтинг підтримки президента України становить 4 відсотки і назвав Зеленського диктатором. Опитування ж громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в грудні, показало, що Зеленському довіряють 52 відсотки українців.

23 лютого президент України на пресконференції заявив, що не ображається на главу США Дональда Трампа за його слова про "диктатора Зеленського". При цьому додав, що вибори під час війни неможливі, а диктатором точно не буде, бо "просто не цікаво".

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