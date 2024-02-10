Реєстрація постраждалого населення у Києві почалась 8 лютого.

У Києві постраждалі внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року можуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації Acted. Сума виплат складатиме 10 800 гривень на особу. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На допомогу можуть претендувати громадяни, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло або які були травмовані чи мають загиблих членів родини внаслідок ракетної атаки.

Зазначається, що реєстрація постраждалого населення у Києві почалась 8 лютого 2024 року. За першу добу було зареєстровано 52 постраждалі родини, які складаються зі 126 людей.

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Вказана програма надання екстреної багатоцільової грошової допомоги реалізується французькою гуманітарною організацією Acted за підтримки Мінреінтеграції. Проєкт фінансується Урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID.

Щоб зареєструватися, потрібно мати при собі документи усіх членів домогосподарства, включаючи паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і свідоцтво про народження дитини. Крім того, обов’язковою умовою є надання акта про пошкодження житла або фото пошкоджень.

Допомога виплачуватиметься одноразово шляхом нарахування грошового переказу через відділення "Ощадбанку", "Укрпошти", "ПриватБанку" або переказом на картку для виплат будь-якого банку.

Масований ракетний обстріл 7 лютого

Вранці 7 лютого війська РФ здійснили масовану ракетну атаку по Україні, зокрема над Києвом та у районі столиці Сили і засоби протиповітряної оборони (ППО) збили близько двох десятків російських ракет.

Жителі багатоповерхового будинку у Голосіївському районі, пошкодженому внаслідок ворожої атаки вранці 7 лютого, розповіли про те, як пережили ракетний удар.

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