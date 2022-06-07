Геннадій Лагута зазначив, що завдання колаборантам поставив заступник голови адміністрації Путіна.

Колаборантам поставили завдання підготувати в Херсоні "референдум" про приєднання до Російської Федерації до осені. Відповідні вказівки дав заступник голови адміністрації російського президента.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в ефірі телемарафону.

Він вказав, що 6 червня в будівлі Херсонської облдержадміністрації колаборанти та російські окупанти провели нараду, на яку приїхав навіть заступник голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Саме він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

"Це останнє їх рішення. А були різні: спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ", - заявив Лагута.

Як раніше повідомляв УНІАН, член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" Регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

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