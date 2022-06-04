Раніше Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії.

Загарбники Херсонської області тимчасово передумали проводити псевдореферендум про "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости, ставленик Кремля, колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "проведення референдуму в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть".

За його словами, "сьогодні першочергове - повернення регіону до нормального мирного життя".

Плебісцит (всенародне голосування з питання державної приналежності певної території) за його словами, можливий, але "після стабілізації ситуації".

Як писав УНІАН, напередодні член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цього окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

29 травня поставлений загарбниками в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

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