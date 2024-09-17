Рада підтримала новий законопроєкт про публічні закупівлі: подробиці

Ухвалення нового закону, зокрема, є вимогою ЄС та Світового Банку.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий проєкт закону про публічні закупівлі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за законопроєкт проголосували 289 народних депутатів.

"Це не зміни, а саме новий закон, який буде на заміну діючого. У нас буде багато пропозицій до закону: починаючи від кошторисів і закінчуючи закриттям зловживань виключеннями з закону. Але це до другого читання", - зазначив Железняк.

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Він додав, що це є вимогою ЄС та Світового Банку.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено з метою забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб (у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни), а також з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері публічних закупівель.

Зазначається, що положення нинішнього закону "Про публічні закупівлі" потребують перегляду з метою запровадження нових інструментів закупівель та коригування наявних для забезпечення проведення ефективних закупівель.

Документом пропонується, зокрема, регламентувати, що замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян РФ, Білорусі, Ірану (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), а також юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства цих держав.

Також серед новацій майбутнього закону - визначення правил та умов проведення конкурсу проєктів за допомогою електронної системи закупівель. Крім цього, проєкт закону передбачає можливість виправляти учаснику в поданій ним тендерній пропозиції протягом 24 годин невідповідності, що можуть бути в інформації або документах, поданих у тендерній пропозиції.

Тендери в Україні - останні новини

У січні 2023 року Кабінет міністрів скасував аукціони в системі Prozorro. Рішення було обумовлено відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через проблеми з енергопостачанням. Відсутність аукціонів передбачалася до кінця дії воєнного стану.

Проте з 19 травня 2023 року, згідно з постановою уряду, закупівлі в системі Prozorro за замовчуванням знову почали оголошуватися з трехраундовим аукціоном. Цей механізм дозволяє замовникам гнучко реагувати на ситуації з енергопостачанням та інші форс-мажори, пов'язані з війною.

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