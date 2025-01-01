Дані про мобілізацію і рекрутинг - державна таємниця, адже ворог може використати їх, стверджує Веніславський.

В Україні вдалося суттєво вдосконалити систему мобілізації - в рамках відповідних заходів проведено ревізію людського ресурсу. Щодо рекрутингу, то це - додатковий, але не основний інструмент поповнення війська. Про це в етері "Українського радіо" розповів депутат Верховної Ради, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, в умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, кількість військ окупантів на нашій території постійно зростає, і ми змушені відповідати на ці виклики, а мобілізація є одним із ключових і водночас найбільш резонансних питань для суспільства.

Як зазначив Веніславський, під час розробки відповідного законопроєкту депутати зосередилися на ревізії людського ресурсу країни, аби чітко розуміти, на кого може розраховувати держава.

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"Щоб ми розуміли, на кого держава, військове керівництво держави може розраховувати, оскільки після повномасштабного вторгнення і "завдяки" старанням наших колишніх очільників Міністерства оборони чинна з часів колишнього Радянського Союзу система військового обліку була практично зруйнована. Паперові дані значною мірою були знищені, а натомість цифровізація не відбулася до війни у повному обсязі", - пояснив він.

За його словами, основні завдання, які вирішували: налагодження обліку військовозобов’язаних, визначення їхньої придатності до служби, удосконалення процесів мобілізації.

Нардеп розповів, що ці заходи охоплюють не лише мобілізацію особового складу, а й транспортних засобів і матеріальних ресурсів. Законопроєкт, що мав комплексний характер, дозволив навести лад у системі мобілізації, визначити права на відстрочку та механізми відповідальності за невиконання закону. За словами депутата, результати мобілізації в перші чотири-п’ять місяців свідчать про її ефективність як у залученні людей, так і матеріальних ресурсів.

Що стосується рекрутингу, це додатковий, але не основний інструмент поповнення війська. Комітет проводить обговорення цієї теми на відкритих і закритих засіданнях. Практика свідчить, що до 95% поповнення особового складу забезпечують Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Веніславський сказав:

"Тому рекрутинг в умовах війни - це є альтернативна, додаткова субсидіарна форма залучення громадян до війська, але вона точно не може замінити на цей час повністю мобілізаційні заходи, які здійснюються ТЦК та СП. Тобто, це на перспективу. Після війни, безперечно, ми маємо змінити філософію залучення громадян до війська і на контракт, і на рекрутинг, тому ми над цим працюємо постійно".

Він додав, що дані про мобілізацію і рекрутинг - державна таємниця, адже ворог може використати їх для оцінки ситуації. У відносних показниках рекрутинг забезпечує близько 5% залучення особового складу. Точні цифри залишаються закритими.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в парламенті наразі немає. За словами нардепа, тільки окремі категорії громадян віком до 25 років, які пройшли військову кафедру чи строкову службу, можуть бути мобілізовані. Водночас решта громадян цього віку залучаються виключно на добровільній основі - це виняткова категорія.

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