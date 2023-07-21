Вони захоплювали чуже майно та землі шляхом погроз та підроблення документів.

15 членам злочинної організації повідомлено про підозру щодо рейдерського захоплення автомобільних стоянок та гаражних кооперативів у Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що організував діяльність злочинної групи 34-річний житель Києва. До протиправної діяльності він залучив інших співучасників, дії яких особисто контролював та координував. Так, учасники угруповання займалися незаконним відчуженням майна київських кооперативів: автомобільних гаражів та стоянок для транспорту.

"Зловмисники на підставі підроблених установчих документів здійснювали фіктивну зміну керівництва ряду кооперативних об’єднань на підконтрольних осіб. У подальшому фігуранти приватизовували незаконно отриману нерухомість і вносили зміни до офіційних державних реєстрів. Після цього представники силового блоку здійснювали фізичне захоплення переоформлених будівель, споруд, земельних ділянок та об’єктів будівництва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ході досудового розслідування були зібрані докази щодо причетності фігурантів до шести епізодів протиправної діяльності.

"Оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та спецпризначенців ДСР провели 50 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах", - повідомили у Нацполіцї.

Так, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України було затримано та повідомлено про підозру лідеру злочинної організації та її чотирнадцятьом учасникам.

Членам злочинної організації інкримінують ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації); ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Проводяться заходи щодо повернення нерухомості законним власникам. За скоєне членам злочинної організації може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Водночас на сайті Офісу генерального прокурора щодо цієї справи також зауважується, що після реєстрації змін у держреєстрах учасники злочинної організації "із застосуванням погроз насильства та пошкодження майна здійснили фізичне захоплення будівель, споруд, земельних ділянок, об’єктів будівництва, що перебували у законному користуванні гаражних кооперативів".

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, серед шести кооперативів, про які йдеться у справі, є і "Дублер".

Раніше у засобах масової інформації неодноразово з’являлася інформація щодо начебто спроб рейдерського захоплення на території гаражних кооперативів у Києві цього року, тобто під час повномасштабної війни Росії проти України. Публікувалися відеозаписи, на яких було зафільмовано конфліктні ситуації з групами невідомих молодиків, які зухвало та агресивно поводилися.

Зокрема, згідно з повідомленнями, у березні такий інцидент трапився на території гаражного кооперативу "Надія" (Дарницький район). Згодом подібна ситуація повторилася, але вже в гаражному кооперативі "Дублер" (житловий масив Теремки-2, Голосіївський район).

У червні УНІАН звернувся до правоохоронних органів із запитами щодо того, як проходять розслідування обох цих інцидентів; чи встановлено осіб, яких було зафіксовано на фото та відео під час відповідних подій; чи проводився допит щодо цих подій начебто бійця ДФТГ "Легіон Оболонь" з позивним "Мамед", про якого йдеться на одному з відео.

У Нацполіції УНІАН відповіли, що 7 березня слідчим відділом Дарницького управління поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом вчинення хуліганських дій на території гаражного кооперативу "Надія" та розпочато досудове розслідування.

Відповідні відомості було внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 ККУ (стаття 296 – Хуліганство).

Крім того, йдеться у відповіді на запит, 26 травня відділом дізнання Голосіївського управління поліції відомості за фактом вчинення хуліганських дій на території гаражного кооперативу "Дублер" було внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 ККУ (Самоправство), та розпочато розслідування.

У поліції також зауважили, що у кримінальних провадженнях проводяться необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення кримінальних порушень.

Рейдерство в Україні

Раніше у Федерації роботодавців України заявили, що вони спільно з кількома іншими обʼєднаннями підприємців мають намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.

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