У реєстрі "Оберіг" не розміщуються дані чинних військовослужбовців.

В Україні на 750 тисяч записів збільшили реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Наразі до 88% даних було верифіковано.

Як пояснила CDTO (керівник з цифрової трансформації) Міністерства оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU, цей реєстр - це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані. Дані військових, які служать, туди не входять,

За її словами, "Оберіг" працює умовно як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр з персональною інформацією громадян.

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"Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно", - додала Черногоренко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Дещо раніше стало відомо, що військовозобов'язані мають можливість самостійно обрати фах і бригаду для служби.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні розглядається можливість роздавання запрошень до ТЦК через смартфони громадян.

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 14 лютого 2024 року, а це означає, що і мобілізація в Україні триватиме. УНІАН дав повний перелік категорій громадян, які під це потрапляють.

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