Організатора та ключових осіб, які мали цим займатися, затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, але СБУ цьому завадила.

Про це інформує прес-центр Служби безпеки України.

Згідно з повідомленням, один із учасників угруповання, яке за завданням РФ планувало створення "народних республік", пішов на співпрацю зі слідством. Він розповідає, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року.

"На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада "сама не піде у відставку", то група перейде до силового сценарію. Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб – затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

У спецслужбі додали, що один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники продовжують вести підступну війну. Зокрема у їхні плани входить втягування українських дітей у злочини, виманюючи у них інформацію про позиції ЗСУ.