Злочинець взяв їх з собою на напад.

У соцмережах опублікували фотографії зошита, який вів вбивця з Кривого Рогу Тарас Усенко. У мережі його назвали «зошит смерті».

Читайте такожРізанина у Кривому Розі: нападнику повідомили про підозруЯк повідомляє сайт «Весь Кривий Ріг», цей зошит вбивця взяв з собою на масовий напад на перехожих 7 листопада.

«Ці знаки можуть бути зрозумілі лише психопату..., але, керуючись цими каракулями, лиходій убив двох людейі поранив вісьмох», – йдеться в повідомленні.

Також згадуються слова одного з сусідів вбивці, який розповів, що Усенко завжди був усміхненим і привітним, а 7 листопада «з похмурим виглядом пройшов повз».

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7 листопада в Кривому Розі близько 15:20 в поліцію надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці в Металургійному районі кидався на людей з ножем.

Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він наніс численні ножові поранення. В результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали та доставили в Криворізький відділ поліції. Ним виявився місцевий житель 1983 року народження.

За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав «голос».

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Автор: Катерина Шварц