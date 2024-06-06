Важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав Збройних сил.

Міністерство економіки приділить більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Передусім, мова йде про жінок, вони вже опановують колись суто "чоловічі" професії.

Про це заявила перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомила прес-служба Мінекономіки.

За її словами, на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики - це енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

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Свириденко нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни.

Ще одним важливим викликом для економіки стала, як зауважила Свириденко, мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - наголосила урядовиця.

Економіка воєнного часу

Раніше Свириденко заявила, що загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу. Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП.

За її словами, у квітні продовжувалась тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність.

Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела.

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