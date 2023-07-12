Чоловік "зливав" росіянам локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році.

На Закарпатті контррозвідники Служби безпеки України під час спецоперації затримали агента російської ФСБ, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк.

За даними СБУ, чоловік "зливав" агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році, зокрема передавав російським окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста.

Також він намагався виявити і передати окупантам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню "Град".

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Ці дані ворогу були необхідні для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька.

"Встановлено, що під час активних бойових дій на території міста фігурант вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра. Там він сподівався "відсидітись" і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли "працевлаштування" до "МДБ ЛНР", яке знаходиться під контролем російських спецслужб", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що згодом чоловік безуспішно намагався зв’язатися зі своїм російським куратором, щоб отримати "гарантії безпеки" на тимчасово окупованій частині України.

Після невдалих спроб нового контакту з ФСБ їхній агент виїхав до Закарпаття, де сподівався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України. Однак там його затримали правоохоронці.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Луганська - колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України, який до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ. Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада).

В Офісі генпрокурора уточнили, що чоловікові вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Колаборанти в Україні - останні новини

Нещодавно правоохоронці затримали агента-"консерву" російської ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині та передавав Росії секретні документи. Затриманого зрадника Росія завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення, згодом його перевели в "режим очікування" та "активували" після початку повномасштабного вторгнення.

Наприкінці червня у Херсоні затримали "посадовця" російської катівні. У липні 2022 року його призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" у захопленій на той час агресором "Північній виправній колонії №90". На цій "посаді" він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.

А в Одесі затримали двох колаборантів, які робили постановочні сюжети на замову російських пропагандистів. Зрадники стверджували, що влада України відправляє мобілізованих на смерть, українське суспільство не бажає давати відсіч і стримувати російських загарбників, а військовослужбовців ЗСУ й інших Сил оборони нібито мобілізують виключно примусово.

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