Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
Як йдеться у повідомленні СБУ, ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
"За це у липні 2022 року його призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" у захопленій на той час агресором "Північній виправній колонії №90". На цій "посаді" він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні", - розповіли в СБУ.
Там додали, що після звільнення міста зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ і ДБР встановили його місцезнаходження та затримали.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність"). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Колаборанти і зрадники в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ в УКраїні регулярно викривають зрадників. Так, 20 червня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.