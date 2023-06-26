Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Як йдеться у повідомленні СБУ, ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"За це у липні 2022 року його призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" у захопленій на той час агресором "Північній виправній колонії №90". На цій "посаді" він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні", - розповіли в СБУ.

Відео дня

Там додали, що після звільнення міста зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ і ДБР встановили його місцезнаходження та затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність"). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в УКраїні регулярно викривають зрадників. Так, 20 червня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Вас також можуть зацікавити новини: