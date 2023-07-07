Насамперед зрадник намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

Правоохоронці затримали агента-"консерву" ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині та передавав Росії секретні документи. Як повідомляє Служба безпеки України, ворожого агента затримали під час багатоетапної спецоперації.

За даними правоохоронців, чоловіка завербували ще до початку повномасштабного вторгнення. У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в Росії, де працював на різних підприємствах. Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення.

Нещодавно він отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ. Так, російському агенту вдалося влаштуватися на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу приступив до збору розвідданих для РФ, але за ним уже стежила СБУ.

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Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Чоловіка затримали "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи.

"У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба "гарантувала" йому своє сприяння у виїзді до РФ і отриманні громадянства країни-агресора", - розповіли СБУ.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зрадника взято під варту без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення.

В Офісі генпрокурора уточнили, що зафіксували, як у червні в одному із службових приміщень підозрюваний зробив фотознімки низки документів щодо господарської діяльності оборонно-промислового підприємства з грифом "таємно" та передав їх російській спецслужбі.

"При цьому він усвідомлював наслідки своїх дій – те, що надану інформацію ворог використає для підривної діяльності проти України", - наголосили прокурори.

Боротьба з колаборантами і зрадниками

На Донеччині Служба безпеки України затримала ще одного ворожого інформатора, який "зливав" російській ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Чоловік отримав підозру у колабораційній діяльністі. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.

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