Діти піддаються неймовірному невпинному промиванню мізків росіянами.

Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України і усе це надзвичайно жахливо.

Про це сказала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю АрміяInform.

За її словами, Росія веде гібридну агресію проти України. "Перешкоджання експорту українського зерна — це частина російської війни та вторгнення в Україні. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже мова йде про дітей конкретних людей", - наголосила вона.

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Сіммонс сказала, що ледь стримує себе, коли дума про дітей, яких забирають або силоміць, або під виглядом, ніби вони їдуть у літні табори чи кудись на оздоровлення. "Тоді українським родинам може бути бюрократично важко повернути їх назад. Або вони піддаються неймовірному невпинному промиванню мізків (з боку росіян)", - додала вона.

Посол зазначила, що викрадення, окрім всього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. "Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з Росії - УНІАН) з думкою, що воювати росіянам проти України - це правильно", - повідомила Сіммонс.

За її словами, перед Україною постало два питання: необхідність повернути дітей у їхні сім’ї і психологічна допомога після промивання мізків .

"Але цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій", - наголосила вона.

Викрадення українських дітей

Як повідомляв УНІАН, колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба вважає, що під владою окупанта близько 1,5 млн українських дітей і їх треба повертати.

Голова Міжнародного комітету Ради Федерації (верхня палата парламенту) Григорій Карасін заявив у своєму Телеграм, що Росія "Врятувала" з України 700 тисяч дітей за кілька останніх років.

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