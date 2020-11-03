Російська компанія вивозила з України авіаційні комплектуючі / фото ssu.gov.ua

СБУ та Служба зовнішньої розвідки викрили на Дніпропетровщині схему розкрадання російською авіакомпанією авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

"Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2, Мі-8, Мі-17 та їх модифікацій. Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США. Як було встановлено технічною експертизою, двигун належить до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

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"У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2 та Мі-8. Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

фото ssu.gov.ua

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Автор: Олександр Топчій