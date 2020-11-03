Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.

СБУ та Служба зовнішньої розвідки викрили на Дніпропетровщині схему розкрадання російською авіакомпанією авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

"Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2, Мі-8, Мі-17 та їх модифікацій. Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США. Як було встановлено технічною експертизою, двигун належить до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

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"У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2 та Мі-8. Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Автор: Олександр Топчій