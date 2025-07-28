Зеленський заявив про відновлення справедливості.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих у полоні захисників України.

На сайті Верховної Ради вказано, що глава держави підписав проєкт Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у понеділок, 28 липня.

Як зазначається у пояснювальній записці, полонені бійці вважаються такими, які продовжують проходити військову службу, тому мають право на однаковий рівень захисту, незалежно від причини загибелі. Сума допомоги їхнім рідним становитиме 15 мільйонів гривень.

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"Підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання - щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Українці у полоні РФ

Як відомо, 28 липня в Україні День вшанування пам'яті захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Восени в Координаційному штабі з поводження з військовополоненими повідомляли, що з початку повномасштабної війни в російському полоні загинули щонайменше 177 українських полонених. І це лише підтверджені випадки.

Згідно з останніми заявами президента, за цей час Україна вдалося повернути живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555.

За результатами останніх переговорів у Стамбулі додому вже прибула понад тисяча українських захисників.

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