'Заклики проти України': нардеп пояснив, чому неможливо розформувати ТЦК

Немає альтернативної системи з таким результатом у мобілізаційних процесах, який дає ТЦК.

В Україні лунають ідеї, щоб розформувати ТЦК. Втім, поки таке рішення неможливо запровадити, заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський в коментарі 24 каналу.

Як зазначив нардеп, мобілізація в Україні має багато проблем. Але забезпечити швидке реформування під час повномасштабної війни неможливо. Станом на зараз немає альтернативної системи з таким результатом у мобілізаційних процесах, який дає ТЦК. Якщо розпустити цю структуру, то краще не стане.

"Левову частку мобілізації забезпечує саме ТЦК. Тому будь-які заклики зруйнувати систему, поки не буде діяти якась інша ефективна система, – це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки", - сказав Веніславський.

Відео дня

Натомість Україна працює над реформами у Міністерстві оборони та Збройних Силах, щоб було менше чутливих випадків, які обурюють суспільство. Але все це – справа часу. До прикладу, зараз триває робота над проходженням ВЛК. Є багато нарікань, що там не завжди враховують реальний фізичний стан людини.

Розформування ТЦК - що відомо

Депутатка Юлія Яцик повідомила, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради запропонувала розформувати ТЦК та СП в Україні й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. А замість військкоматів можуть створити рекрутингові центри.

Водночас член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначив, що реформування ТЦК неможливе, оскільки це впливає на ефективність мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: