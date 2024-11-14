Реформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки неможливе. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко з фракції "Слуга народу".
"Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, - це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні. До того ж, коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації", - заявив він Радіо Свобода.
За словами нардепа, "більше треба популяризувати історію, яка пов’язана з рекрутингом, але робити це так, щоб рекрутинг працював гарантовано".
"Тобто коли військовозобов’язаний через модель рекрутингу йде до військового формування, до військової частини, він повинен чітко розуміти, що він туди потрапить. А не так, що після бойового військового злагодження він потрапляє в гранатометники або кулеметники. Цього не повинно бути", - сказав нардеп.
Федієнко переконаний, що це нівелює саме привабливість механізму рекрутингу. Він додав:
"Ну і, звісно, залишити за військовими частинами, щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК".
На його думку, таким чином поступово ефективність набору військовозобов’язаних перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних.
Можливість реформування ТЦК
Депутатка Юлія Яцик повідомила, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради запропонувала розформувати ТЦК та СП в Україні.
Український військовий Данило Яковлев заявив, що ТЦК та СП потребує реформування в інший, більш сучасний формат. Зокрема, у військкоматів потрібно прибрати військовий сегмент, та все перевести на звичайні ЦНАПи.