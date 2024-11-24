Він зазначив, що ТЦК забезпечують 95−98% мобілізації.

Народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розкритикував ідею, висловлену деякими депутатами, про те, що слід розформувати ТЦК і відправити їх працівників на фронт. В інтерв’ю NV він назвав такі заяви своїх колег непродуманими і такими, що шкодять інтересам національної безпеки і оборони України.

"В умовах повномасштабного вторгнення і війни, яку веде Україна проти країни-агресора, реформувати ТЦК, яке забезпечує 95−98% виконання мобілізаційних заходів, які потрібні для поповнення нових резервів… В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх якими б то не було альтернативними формами залучення громадян до Збройних сил, з огляду на практику, — це точно гра проти України, проти нашої незалежності, державного суверенітету", - зазначив він.

Веніславський зазначив, що, хоча підтримує рекрутинг, однак на сьогодні він абсолютно не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які виконують ТЦК. Тому під час війни розпускати ТЦК — це однозначно зрада, підсумував він.

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Відповідаючи на питання щодо претензій, які накопичилися до ТЦК, він визнав, що випадки порушень є, і на них потрібно реагувати, однак вони не є масовими, і "перебувають у межах статистичної похибки".

Розформування ТЦК - що відомо

Депутатка Юлія Яцик повідомила, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради запропонувала розформувати ТЦК та СП в Україні й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. А замість військкоматів можуть створити рекрутингові центри.

Водночас член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначив, що реформування ТЦК неможливе, оскільки це впливає на ефективність мобілізації.

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