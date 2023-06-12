В оперативному командуванні не виключають "замовлення диверсійних сил".

Військові спростовують звинувачення у розмінуванні Чонгара, яке відома блогерка адресує командувачу "Півдня", та завернуться до суду.

Як заявили в оперативному командуванні "Південь", у соціальних мережах наразі шириться "інформація", яка паплюжить честь командувача військ оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука. Зокрема, блогерка у контексті з питанням щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну звинувачує низку відомих посадовців та військових у навмисному розмінуванні певної території України, що дозволило ворогу у 2022 році захопити частину півдня країни.

"Офіційно повідомляємо, що заяви блогерки Любов Стельмахович, із ніком "Вовчиця", некомпетентні і упереджені. Любов Стельмахович прилюдно звинувачує командувача військ оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука у злочинній недбалості або державній зраді в рамках здачі півдня України на початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ…", - йдеться у заяві.

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Прес-служба командування називає публікацію "Вовчиці" некомпетентною та не виключає навмисне намагання підірвати довіру до Сил оборони чи виконання "брудного замовлення диверсійних сил".

Військові пояснюють, що генерал-майор Ковальчук не мав у підпорядкуванні угруповання військ "Південь", про зону відповідальності якого йдеться в матеріалі блогерки. Відповідно, він не керував їх діяльністю, не визначав їм бойових завдань та не відповідав за результат їх виконання.

У "Півдні" акцентують, що Ковальчук - бойовий командир, Герой України. В його біографії, в тому числі - визволення сходу України, оборона Луганського аеропорту, операція зі звільнення острова Зміїний, деокупація правобережжя тощо. Як йдеться у заяві, тому звинувачення командувача виглядає, як намагання використати відоме ім'я для власного піару.

"В іншому випадку - це відверта спроба дискредитувати, підірвати довіру і внести розбрад у військо. Але ми живемо і боремося за майбутнє правової держави, тож для встановлення справедливості до суду буде скеровано позов відносно громадянки Стельмахович Л.В. за брудний безпідставний наклеп", - підкреслюють у прес-службі.

Населення просять не дозволяйте вводити себе в оману, довіряти тільки достовірним джерелам інформації.

Розмінування "Чонгара" - что известно про скандал

У соціальних мережах з’явився відеозапис, за "кадром" якого жінка каже, що у 2022 році відбулася здача півдня України. За її словами, через розмінування мінних танкових загороджень територій навколо пропускних пунктів "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" і не підрив мостів, рашисти швидким маршем оточили Маріуполь, захопили Херсонщину, значні території Миколаївської і Запорізької областей разом з ЗАЕС тощо. Вона називає імена та прізвища відомих українських політиків та військових, звинувачує їх у домовленостях у розмінуванні, а ці домовленості нібито почались ще у 2019 році. "Вовчиця" стверджує, що саме розмінування проводили підрозділи "Півдня" та ДСНС.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та швидко захопила певну територію півдня, зокрема частину Херсонщини. Неодноразово ставало питання про те, що це стало можливим через розмінування місцевості поруч з адміністративним кордоном окупованого півострова Крим.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявляв, що мінні поля не були розміновані, бо такі дії були б помітні.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна після перемоги проведе розслідування щодо "розмінування Чонгара". Він наголосив, що рішення про замінування чи розмінування – питання виключно військових. Секретар РНБО Олексій Данілов теж заявляв, що цим питанням займатимуться після війни.

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