Міністр підкреслив, що ухвалення рішення про замінування/розмінування/підрив не стосується ні уряду, ні президента, ні міністра оборони, ні прем'єра, ні нардепів, – "це суто військове питання".

Україна після перемоги у війні з РФ проведе розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар" і мости на всіх кримських перешийках, що дало можливість окупаційним військам швидко просунутися територією Херсонської області.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю "Українській правді".

Міністр наголосив, що рішення про замінування чи розмінування – це питання виключно військових.

"Я абсолютно відповідально вам скажу, що ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем’єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас – ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив, і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати – це суто військова історія, саперна", – наголосив він.

Резніков зазначив, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони будуть притягнуті до відповідальності.

"Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Я був на ньому разом з генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти в цій війні", – сказав міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що військові самі зацікавлені у проведенні такого розслідування. І факти всі сьогодні збираються, фіксуються, в тому числі Службою безпеки, контррозвідкою.

"Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", – сказав він.

Водночас Резніков наголосив, що підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.

"Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить "все пропало, міст не підірвали", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один з військових генералів, який зараз перебуває в політичній опозиції, я від нього це вперше почув. По-друге, якщо ви пам’ятаєте, у перші дні війни у Києві на Оболоні був російський БТР. Як і на підступах до Броварів стояли бурятські танки. Від Броварів до Києва рукою подати. Міст Метро треба було підривати? Треба. Але що б сьогодні суспільство говорило – навіщо підірвали мости, немає мостів через Дніпро?! Логіка така", – зауважив Резніков.

Швидка окупація Херсонської області

Нагадаємо, Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Раніше міський голова Херсона ігор Колихаєв, коментуючи швидку окупацію міста, заявив, що з незрозумілих причин заздалегідь був розмінований не тільки Кримський перешийок, але і ряд мостів і Північно-Кримський канал. Окремо він згадав про Антонівський міст, який, на його думку, мав бути підірваний. Через нього, заявляв Колихаєв, ворог перекидав військову техніку РФ з окупованого Криму вглиб Херсонської області.

Після цього в Генштабі ЗСУ відреагували на цю інформацію, запевнивши, що міст через Чонгар був замінований.

Сам Арестович раніше, коментуючи швидку окупацію Херсона, пояснив це коротко: "Про*бали".

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