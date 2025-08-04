За словами адвоката, повноваження ТЦК має регулювати закон і мають бути прозорі відносини між людьми і державою.

Станом на сьогодні кодекс про адміністративну відповідальність і законодавство не містять такого поняття, як розшук при мобілізаційних заходах. Про це заявила адвокат Тетяна Козаченко в ефірі "Київ24".

"Нам весь час говорять про те, що люди перебувають в розшуку. Однак кодекс про адміністративну відповідальність і законодавство не містять такого поняття, як розшук при мобілізаційних заходах. Тому що розшук - це частина кримінальних проваджень. Для цього потрібні ухвали слідчого судді. І таким чином ми весь час отримуємо інформацію про якісь розшуки, які насправді не є нормально врегульовані законодавством", - сказала вона.

Також адвокат підкреслила, що ТЦК не мають права затримувати – це повноваження поліції.

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"Тому, з одного боку, є однозначно дії людей, які мають ознаки злочину, тому що люди проникають в державні будівлі, на територію державних будівель, вони шкодять майно. Тут можуть бути ознаки і захоплення державних будівель, і може бути хуліганство, і інші ознаки правопорушень", - зазначила Козаченко.

Але, як пояснила адвокат, з точки зору держави повинно бути не тільки розслідування конкретних дій людей, а має бути розслідування, зокрема, дій правоохоронців, які могли до цього привести.

"Повинно бути обов'язково притягнення до відповідальності, тому що на сьогоднішній момент довіра між людьми і правоохоронними органами надзвичайно низька", - додала вона.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 1 серпня у Вінниці стався конфлікт між місцевими мешканцями і працівниками територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

"У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями", - розповіли правоохоронці.

За даними поліції, до установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламала ворота та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта.

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