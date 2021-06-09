По гарячих слідах поліція розшукала нападника, який обстріляв житло. Підозрюваний у вбивстві вже під вартою.

Вранці у житомирській лікарні померла 39-річна жінка з вогнепальними пораненнями, яку напередодні привезли з села Грубське.

Хату, де жила жінка зі своїм чоловіком і донькою-підлітком, обстріляли в ніч на 8 червня. Дитина не постраждала, вона спала у віддаленій кімнаті. А от чоловік від отриманих поранень помер на місці, за життя жінки понад добу боролися медики. Втім, поранення були надто тяжкі, о шостій ранку вона померла.

Відомо, що чоловік нещодавно їздив на заробітки до Польщі, його дружина займалась господарством. Попередньою версією вбивства поліція назвала борги подружжя і це підтвердилось.

Читайте такожНа Одещині сталася стрілянина на кладовищіПо гарячих слідах поліція розшукала нападника, який обстріляв житло. Ним виявився 59-річний мешканець сусіднього села. За його словами, подружжя взяло у нього в борг $23 тис. і не віддавало. Підозрюваний наразі під вартою, йдеться в сюжеті ТСН.

Розстріл подружжя на Житомирщині: деталі

На Житомирщині внаслідок обстрілу будинку невідомою особою загинув чоловік1974 року народження, жінку, 1982 року народження, у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення.

Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки села Грубське Коростишівської громади про стрілянину.

Попередньо було встановлено, що 8 червня близько 00:25 невідомий через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебувало подружжя, яке відпочивало.

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Автор: Ірина Погоріла