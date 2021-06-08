У будинку також перебувала 12-річна донька подружжя, вона не постраждала.

На Житомирщині внаслідок обстрілу будинку невідомою особою загинув чоловік, дружину у тяжкому стані госпіталізували.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Зазначається, що близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Грубське Коростишівської громади про стрільбу.

Читайте такожНа Житомирщині учасник АТО вбив сусідку та підрізав її доньку та зятя (відео)Попередньо встановлено, що 8 червня близько 00:25 невідомий через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебувало подружжя, яке відпочивало.

«Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні», - розповіли у поліції.

Відомо, що під час події в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.

У коментарі кореспонденту УНІАН заступник керівника прес-служби ГУНП у Житомирській області Ольга Номерчук повідомила, що жінці знадобилось хірургічне втручання.

«Родина звичайна. Бізнесом не займаються. Наразі відомо, що жінці знадобилось хірургічне втручання. Особу, яка стріляла, встановлюють», - розповіла Номерчук.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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Автор: Марина Чорноштан